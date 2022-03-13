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Хавбек «Валенсии» Солер — о матче с «Хетафе»: три очка ускользнули от нас

Хавбек «Валенсии» Солер — о матче с «Хетафе»: три очка ускользнули от нас
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Полузащитник испанской «Валенсии» Карлос Солер прокомментировал ничью с «Хетафе» (0:0) в матче 28 тура Ла Лиги.

«Мы должны прибавлять. Чтобы бороться за еврокубковую зону, мы должны были выиграть этот матч. Это была очень напряжённая игра. Было много фолов. Мы приехали, чтобы набрать три очка, но они ускользнули от нас. Обидно, что мы не добились третьей победы подряд в чемпионате», — цитирует Солера Mundo Deportivo.

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В текущем сезоне Солер сыграл за «Валенсию» 27 матчей во всех турнирах, забив 10 голов, а также сделав 4 голевые передачи. После 28 игр на счету «летучих мышей» 37 очков в испанском чемпионате. Команда находится на 9-м месте в турнирной таблице. «Хетафе» занимает 15-ю строчку. На их счету 28 баллов.

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