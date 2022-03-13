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Рой Кин о хет-трике Роналду: он – гений

Рой Кин о хет-трике Роналду: он – гений
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Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал выступление нападающего Криштиану Роналду. Португалец принёс команде победу со счётом 3:2 во вчерашнем матче с «Тоттенхэм Хотспур» в английской Премьер-лиге, оформив хет-трик.

«Роналду был серьёзно настроен, играл с большой агрессией. Он явно расстроен тем, что произошло на прошлой неделе, но сегодня он показал то, что мы видели на протяжении многих лет. Этот парень — гений; его три гола были фантастическими. Он так много привносит в команду. Не понимаю, почему люди думают, что он больше не нужен клубу», — сказал Кин в интервью Sky Sports.

Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В этом сезоне он провёл за команду 24 матча, забил 12 голов и отдал 2 ассиста. Ранее 36-летний португалец уже выступал за этот английский клуб в период с 2003 по 2009 год.

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