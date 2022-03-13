Мампасси объяснил, почему у «Локомотива» нет стабильности

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал поражение железнодорожников в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с ЦСКА (1:2). Решающий гол в матче был забит на 90+1-й минуте – Марио Фернандес принёс победу «армейцам».
«Поражение в матче с ЦСКА? Конечно, это не тот подарок, который хотелось бы получить на день рождения. Почему нет стабильности? Не хватает концентрации, будем работать», — приводит слова Мампасси «Спорт-экспресс».
Напомним, 18-летний Мампасси – воспитанник донецкого «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский защитник на правах аренды выступал за «Мариуполь», проведя за команду 15 матчей в чемпионате страны и отдав одну голевую передачу. Сообщалось, что Мампасси может получить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в РПЛ.
- 13 марта 2022
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