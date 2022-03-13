Хавбек «Рубина»: проиграв «Ростову» в первом круге со счётом 1:5, надо возвращать должок

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра состоится завтра, 14 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Предыдущую игру мы выиграли. Поэтому настроение было позитивное. Победа дала эти эмоции. Теперь наша задача сделать то же самое в следующей игре, хорошо подготовиться, восстановиться и показать результат.

Как команда отнеслась к уезду Дрейера и Хакшабановича? Это потеря для нас. Но продолжаем так же готовиться, у нас много хороших футболистов, способных заменить этих ребят.

Изменило ли возвращение Карпина в «Ростов» нашу подготовку? Все в рабочем режиме. Какую-то более подробную информацию я наверно раскрыть не могу. «Ростов» — боевая команда, у нее есть характер. Думаю, будет много борьбы, будет непросто. Конечно, когда возвращается тренер или когда назначают нового, у команды всегда новые эмоции, все хотят как можно ярче себя проявить. Думаю, они будут запредельно мотивированы, но мы в этом им не уступим.

Все, кто находится в команде, понимают, что, проиграв «Ростову» матч первого круга со счётом 1:5, надо возвращать должок. Все будут мотивированы», — приводит слова Ломовицкого официальный сайт «Рубина».