Марио Фернандес: в ЦСКА прекрасная атмосфера. Все сплочённо работают на команду

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался после победы своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Напомним, именно Фернандес стал автором победного гола армейцев на 90+1-й минуте игры.

«Для меня это была сложная неделя. Я в очередной раз сломал нос. Такого давно со мной не случалось, но сейчас произошло вновь. Я на протяжении недели не знал, смогу ли сыграть. У меня всю неделю был отекший и опухший нос, но уже всё хорошо.

Почему отпраздновал гол с тренером? Я не так часто забиваю, поэтому первая мысль после гола: побежать к тренерам и команде, чтобы отпраздновать его вместе. Все знают нашу сложную ситуацию, но вся команда работает сплочённо, в коллективе чувствуется прекрасная атмосфера. Все переживают друг за друга и работают на команду», — сказал Фернандес в видео, размещённом в клубном телеграм-канале.