Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Фернандес: в ЦСКА прекрасная атмосфера. Все сплочённо работают на команду

Марио Фернандес: в ЦСКА прекрасная атмосфера. Все сплочённо работают на команду
Комментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался после победы своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Напомним, именно Фернандес стал автором победного гола армейцев на 90+1-й минуте игры.

«Для меня это была сложная неделя. Я в очередной раз сломал нос. Такого давно со мной не случалось, но сейчас произошло вновь. Я на протяжении недели не знал, смогу ли сыграть. У меня всю неделю был отекший и опухший нос, но уже всё хорошо.

Почему отпраздновал гол с тренером? Я не так часто забиваю, поэтому первая мысль после гола: побежать к тренерам и команде, чтобы отпраздновать его вместе. Все знают нашу сложную ситуацию, но вся команда работает сплочённо, в коллективе чувствуется прекрасная атмосфера. Все переживают друг за друга и работают на команду», — сказал Фернандес в видео, размещённом в клубном телеграм-канале.

Новость по теме
«В дерби неважно, кто на каком месте». Евсеев высказался о победе ЦСКА над «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022