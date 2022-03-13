Кьеллини: Погба — это Леброн Джеймс в мире футбола

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, ранее выступавшем за туринский клуб.



«Погба — это Леброн Джеймс в мире футбола. Действительно, видеть его рост — это фантастика. Когда я увидел его работу в первую неделю тренировок, то сказал: «Что? Он ненастоящий!» Он пришёл из «Манчестер Юнайтед», поэтому я ожидал увидеть хорошего футболиста, не не думал, что он может быть лучшим — а он был. Он отличается от других. Печально, что с тех пор, как Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед», он не показывает всё, на что способен», — приводит слова Кьеллини The Times.

Напомним, Погба выступал в «Ювентусе» с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба хавбек — чемпион Италии (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2016) и Суперкубка (2012, 2013, 2015) страны.