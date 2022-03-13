В «Нижнем Новгороде» назвали нормальным результатом нулевую ничью с «Уфой»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).



«Второй тайм был явно лучше первого. Могли выиграть, могли и проиграть. Ничью считаю достаточно закономерным результатом. С одной стороны, обидно, что не выиграли. С другой — могли и проиграть. Были спорные моменты, просмотры VAR как в нашу сторону, так и в сторону «Уфы». Моменты были и у нас, и у соперника. Одно очко в матче с «Уфой» — нормальный результат», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 матче и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 15-м месте.