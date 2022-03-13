В «Нижнем Новгороде» назвали нормальным результатом нулевую ничью с «Уфой»
Поделиться
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Второй тайм был явно лучше первого. Могли выиграть, могли и проиграть. Ничью считаю достаточно закономерным результатом. С одной стороны, обидно, что не выиграли. С другой — могли и проиграть. Были спорные моменты, просмотры VAR как в нашу сторону, так и в сторону «Уфы». Моменты были и у нас, и у соперника. Одно очко в матче с «Уфой» — нормальный результат», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 матче и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 15-м месте.
Комментарии
- 13 марта 2022
-
16:19
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:26
-
15:21
-
15:11
-
15:03
-
15:00
-
14:31
-
14:26
-
14:04
-
13:59
-
13:57
-
13:51
-
13:36
-
13:28
-
13:26
-
13:11
-
13:04
-
12:51
-
12:33
-
12:29
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:26
Партнерский контент