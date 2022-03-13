В «Сочи» рассказали о состоянии голкипера Адамова, который неудачно упал на шею

Пресс-служба «Сочи» опубликовала заявление, рассказав о состоянии голкипера команды Дениса Адамова. Во время матча 21-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) голкипер неудачно упал на шею. В результате его унесли с поля на носилках, продолжить игру он не сумел.
«Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба Денис останется в Москве для проведения более углублённого обследования. О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно.
Желаем Денису здоровья и ждём его скорейшего возвращения на поле. Спасибо за вашу поддержку и тёплые слова в адрес Дениса!» — говорится в заявлении «Сочи».
«Химки» набрали 15 очков в 21 матче и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Сочи», набрав 38 очков, остаётся на четвёртом месте в таблице.
- 13 марта 2022
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