Канищев: «Крылышки» приятно удивили. Пусть «Зенит» доказывает своё превосходство в борьбе

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о результате матча 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча завершилась со счётом 1:1.



«Результат справедливый. «Зенит», мягко говоря, не очень хорошо играл сегодня. Или же «Крылья» для своего уровня слишком хорошо провели матч. «Крылышки» приятно удивили, петербуржцы же всех своих качеств не показали. Сложно говорить о причинах, может, погодные условия — много бразильцев (смеётся). Возможно, им не очень комфортно в этой ситуации.



Ещё разыграется много очков, интрига существует. Там и ЦСКА подбирается, если раздавать очки, то будет сложно. Но это даже хорошо, возникает хоть какой-то спортивный интерес следить за чемпионатом. Пусть «Зенит» доказывает своё превосходство в борьбе. Я только за такое развитие событий», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.