Червиченко: интрига в РПЛ жива! Пусть «Динамо» преследует и прессует «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча закончилась со счётом 1:1.



«Интрига в РПЛ жива! Очень хорошо, что «Крылья Советов» сравняли. У многих вызывала сомнения честность предыдущего матча «Динамо», когда они почти приблизились. Там вмешался оргресурс и похоронил на какое-то время эту интригу. Я считаю, что это очень неплохо.



Вряд ли потеря очков повлияет на футболистов «Зенита». Удаление в конце матча — хороший знак, игроки сражаются до конца. Хочется, чтобы интрига и напряжение в нашем чемпионате сохранялись до конца. Пусть «Динамо» преследует, прессует «Зенит»! Если уж и выигрывать чемпионат, то прям на жилах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.