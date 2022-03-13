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Червиченко: интрига в РПЛ жива! Пусть «Динамо» преследует и прессует «Зенит»

Червиченко: интрига в РПЛ жива! Пусть «Динамо» преследует и прессует «Зенит»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Интрига в РПЛ жива! Очень хорошо, что «Крылья Советов» сравняли. У многих вызывала сомнения честность предыдущего матча «Динамо», когда они почти приблизились. Там вмешался оргресурс и похоронил на какое-то время эту интригу. Я считаю, что это очень неплохо.

Вряд ли потеря очков повлияет на футболистов «Зенита». Удаление в конце матча — хороший знак, игроки сражаются до конца. Хочется, чтобы интрига и напряжение в нашем чемпионате сохранялись до конца. Пусть «Динамо» преследует, прессует «Зенит»! Если уж и выигрывать чемпионат, то прям на жилах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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