«Барселона» — «Осасуна»: прямая онлайн трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» примет «Осасуну». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступит Горка Этайо Эррера.
После 26 сыгранных туров «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 48 очков. «Осасуна» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице.
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