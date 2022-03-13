«Бетис» обыграл «Атлетик» и поднялся на четвёртое место в Примере

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Атлетик». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте отличился нападающий Борха Иглесиас, ему ассистировал Хуан Гонсалес.

Гол Иглесиаса:

С 80-й минуты «Бетис» играл в меньшинстве. Красную карточку получил нападающий Набиль Фекир.

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервным рефери выступал Фернандо Буэно Прието.



После 28 сыгранных туров «Бетис» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 49 очков. «Атлетик» с 40 очками находится на восьмом месте в таблице.