«Бетис» обыграл «Атлетик» и поднялся на четвёртое место в Примере

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Атлетик». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте отличился нападающий Борха Иглесиас, ему ассистировал Хуан Гонсалес.
С 80-й минуты «Бетис» играл в меньшинстве. Красную карточку получил нападающий Набиль Фекир.
Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервным рефери выступал Фернандо Буэно Прието.
После 28 сыгранных туров «Бетис» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 49 очков. «Атлетик» с 40 очками находится на восьмом месте в таблице.
- 13 марта 2022
-
20:48
-
20:36
-
20:36
-
20:18
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:48
-
19:47
-
19:42
-
19:37
-
19:31
-
19:26
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:05
-
19:01
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:29
-
18:24
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:20
-
16:59
-
16:51
-
16:41