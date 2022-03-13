«Барселона» — «Осасуна»: Торрес вывел сине-гранатовых вперёд, реализовав пенальти

В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Осасуну».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте пенальти в ворота «Осасуны» реализовал нападающий «Барсы» Ферран Торрес.

Гол Торреса:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступает Горка Этайо Эррера.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна».



После 26 сыгранных туров «Барселона» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 48 очков. «Осасуна» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице.