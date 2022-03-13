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«Барселона» — «Осасуна»: Обамеянг довёл счёт до разгромного к 27-й минуте

«Барселона» — «Осасуна»: Обамеянг довёл счёт до разгромного к 27-й минуте
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В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Осасуну».

На 27-й минуте счёт до разгромного довёл форвард сине-гранатовых Пьер-Эмерик Обамеянг, голевой пас отдал Усман Дембеле.

Гол Обамеянга:

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Ранее на 14-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес реализовал пенальти в ворота «Осасуны». На 21-й минуте Торрес оформил дубль, ему ассистировал Усман Дембеле.

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступает Горка Этайо Эррера.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна».

После 26 сыгранных туров «Барселона» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 48 очков. «Осасуна» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице.

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