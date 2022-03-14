«Рома» заинтересована в подписании защитника «Барселоны»

21-летний защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах американца заинтересована «Рома», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, сам игрок не против перейти в итальянский клуб. В подписании футболиста лично заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Альтернативой Десту является Диогу Дало из «Манчестер Юнайтед».
Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
В нынешнем сезоне в 18 матчах испанской Ла Лиги американский футболист отдал три голевые передачи.
Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:
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