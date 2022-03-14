Источник: отец Месси связался с «Барселоной», чтобы обсудить возвращение Лионеля

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро. По его данным, отец футболиста уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить вопрос перехода.



Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Но летом 2021 года он перебрался в «ПСЖ», после того как у него истёк контракт. Сам нападающий хотел продлить соглашение с каталонцами, но клубу не дали зарегистрировать соглашение из-за плохой финансовой ситуации.



Напомним, «ПСЖ» ранее вылетел из Лиги чемпионов. Парижане в 1/8 финала уступили мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей со счётом 2:3. После этого появились слухи, что французский клуб хочет продать форварда Неймара.



Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах и забил 7 мячей, а также сделал 11 результативных передач.