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Источник: отец Месси связался с «Барселоной», чтобы обсудить возвращение Лионеля

Источник: отец Месси связался с «Барселоной», чтобы обсудить возвращение Лионеля
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро. По его данным, отец футболиста уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить вопрос перехода.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Но летом 2021 года он перебрался в «ПСЖ», после того как у него истёк контракт. Сам нападающий хотел продлить соглашение с каталонцами, но клубу не дали зарегистрировать соглашение из-за плохой финансовой ситуации.

Напомним, «ПСЖ» ранее вылетел из Лиги чемпионов. Парижане в 1/8 финала уступили мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей со счётом 2:3. После этого появились слухи, что французский клуб хочет продать форварда Неймара.

Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах и забил 7 мячей, а также сделал 11 результативных передач.

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