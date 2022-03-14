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«Интер» вырвал ничью у «Торино» благодаря голу Санчеса в добавленное время

«Интер» вырвал ничью у «Торино» благодаря голу Санчеса в добавленное время
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В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине в рамках 29-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Торино» принимал «Интер». Команды сыграли вничью, счёт — 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился защитник Бремер, ему ассистировал Томмазо Побега. В добавленное ко второму тайму время нападающий «Интера» Алексис Санчес забил ответный мяч, голевой пас отдал Эдин Джеко.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Марко Гуида. Ему помогали ассистенты Алессандро Джаллатини и Марко Бресмес. Резервным рефери выступал Маттео Марченаро.

После 28 сыгранных туров «Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 59 очков. «Торино» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (63).

Италия - Серия А. 29-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Бремер – 12'   1:1 Санчес – 90+3'
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