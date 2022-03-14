«Интер» вырвал ничью у «Торино» благодаря голу Санчеса в добавленное время

В ночь с 13 на 14 марта мск на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине в рамках 29-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Торино» принимал «Интер». Команды сыграли вничью, счёт — 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился защитник Бремер, ему ассистировал Томмазо Побега. В добавленное ко второму тайму время нападающий «Интера» Алексис Санчес забил ответный мяч, голевой пас отдал Эдин Джеко.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Марко Гуида. Ему помогали ассистенты Алессандро Джаллатини и Марко Бресмес. Резервным рефери выступал Маттео Марченаро.



После 28 сыгранных туров «Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 59 очков. «Торино» с 35 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (63).