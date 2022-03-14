Болельщики «ПСЖ» оскорбляли Месси и Неймара во время матча с «Бордо»

Болельщики «Пари Сен-Жермен» освистывали нападающих Неймара и Лионеля Месси в матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо».

Каждый раз, когда нападающие получали мяч, фанаты освистывали их. Также болельщики выкрикивали оскорбления в адрес нападающих.

Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. При этом Неймар стал автором одного из голов.

Напомним, накануне «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не станет удерживать Неймара, если получит по нему интересное предложение. Месси, в свою очередь, может вернуться в «Барселону». Отмечалось, что отец футболиста уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить вопрос перехода.