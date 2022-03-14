Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах защитника «Торино» Бремера

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах защитника «Торино» Бремера
Комментарии

Скауты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» просматривали защитника «Торино» Бремера в матче 29-го тура Серии А с «Интером» (1:1), сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, селекционеры прибыли на матч именно с целью просмотра 24-летнего бразильца. Бремер отметился голом в составе туринской команды.

Действующее соглашение Бремера с «Торино» рассчитано до лета 2024 года, контракт был продлён в феврале этого года. Игрок присоединился к туринскому клубу в 2018 году за € 5,8 млн из «Атлетико Минейро». В текущем сезоне Серии А бразилец провёл 26 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. Всего за «Торино» 103 игры.

«Торино» в текущем сезоне Серии А располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав после 28 туров 35 очков.

Новость по теме
Спортивный директор «Торино» раскритиковал судейство в матче с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022