«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах защитника «Торино» Бремера

Скауты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» просматривали защитника «Торино» Бремера в матче 29-го тура Серии А с «Интером» (1:1), сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».



По данным источника, селекционеры прибыли на матч именно с целью просмотра 24-летнего бразильца. Бремер отметился голом в составе туринской команды.



Действующее соглашение Бремера с «Торино» рассчитано до лета 2024 года, контракт был продлён в феврале этого года. Игрок присоединился к туринскому клубу в 2018 году за € 5,8 млн из «Атлетико Минейро». В текущем сезоне Серии А бразилец провёл 26 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. Всего за «Торино» 103 игры.



«Торино» в текущем сезоне Серии А располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав после 28 туров 35 очков.

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