Спортивный директор «Торино» раскритиковал судейство в матче с «Интером»

Спортивный директор «Торино» Давиде Вагнати раскритиковал судейство в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 1:1.
Я хотел бы подчеркнуть, что мы всегда с большим уважением относились к судьям и тем, кто должен принимать эти решения. Сегодня вечером были две ошибки, потому что арбитр не дал пенальти и VAR тоже не предложил просмотреть эпизод. Давиде Масса — международный судья, просто невозможно, чтобы он не видел этого фола. Честно говоря, это неприемлемо, тем более, что мы практически выиграли игру и закончили её разочарованными», — приводит слова Вагнати Football Italia.
После 28 сыгранных туров «Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 59 очков. «Торино», в свою очередь, находится на 11-м месте, набрав 35 очков.
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