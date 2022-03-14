Евсеев — о матче «Спартака» с «Краснодаром»: опять русский тренер обыграл иностранца

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» (1:2).
«Под впечатлением от «Краснодара». Сплочённость сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью. Да, мастерством команда стала похуже, но зато мы видим, как крайние хавы отрабатывают в обороне. Нет деления на группу атаки и тех, кто защищается. Новые игроки появляются, выходят на замену. Может быть, это и на пользу клубу пойдёт. Путь из академии и второй команды станет короче. Тем более есть тренер, который знает возможности ребят. Когда есть результат, подпускать молодёжь к основе легче.
Не без огрехов играли. «Спартак» нагнетал, оказывал давление, забивал. Но есть VAR, который увидел микроофсайд, потом микроигру рукой. В том году при 0:0 в матче «Локомотива» с ЦСКА такой же гол при счёте 0:0 отменили. Так что есть последовательность.
Да, повезло. От Сорокина мяч попал в штангу, после рикошета была перекладина. По моментам «Спартак» превзошёл. Но команде не хватает стабильности, понимания игры, требований тренера. Хотя в ту же схему «Спартак» играл с Тедеско. Требования плюс-минус должны быть похожи.
Понравился Николсон. Хорошее усиление. Понравился Сперцян и не только голами. Умный игрок. Так штрафные на моей памяти забивал за «Барселону» Ривалдо. Но Кофрие сыграл рукой в необязательном моменте. А пенальти в концовке — это безобразная игра Айртона. Пас поперёк поля.
Столько было разговоров об иностранных тренерах. Но видим, что опять русский тренер обыгрывает зарубежного коллегу», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.
- 14 марта 2022
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