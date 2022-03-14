В сборной России рассказали, когда объявят состав команды на ближайший сбор

Тренер сборной России Николай Писарев сообщил, когда штаб планирует объявить состав национальной команды на предстоящий сбор, который пройдёт в марте.

«Состав сборной объявят после матча «Рубина» и «Ростова». Это сделает Карпин. Пока планов о товарищеских матчах нет. Об этом мы поговорим на грядущем сборе», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.



Сборная России должна была принять участие в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре. В полуфинале подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с командой Польши, но после отстранения сборной России Польша автоматически вышла в финал мини-турнира, где встретится с победителем пары Швеция — Чехия.