Ширер: единственная причина победы «МЮ» над «Тоттенхэмом» — действия Роналду

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер высоко отозвался о действиях нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче очередного тура английской Премьер-лиги.
«Единственная причина победы «Манчестер Юнайтед» — это действия Роналду. Его хет-трик был исключительным, и его выступление было действительно хорошим, это невероятно. Но это не ново, так было на протяжении многих лет. Он сделал уже 59 хет-триков, что просто поразительно. Первый гол на совести Дайера, потому что нельзя давать сопернику столь высокого уровня столько свободного места для удара. Но, чтобы исполнить такое и положить мяч в выбранное место ворот, нужно невероятное мастерство», — приводит слова Ширера Tuttomercatoweb.
Напомним, «Манчестер Юнайтед», за который выступает Роналду, победил «Тоттенхэм» со счётом 3:2, а португалец забил три мяча.
- 14 марта 2022
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