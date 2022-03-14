Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» прокомментировали информацию, что камерунец Ламкель Зе покинул клуб

В «Химках» прокомментировали информацию, что камерунец Ламкель Зе покинул клуб
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой камерунский футболист Дидье Ламкель Зе покинул подмосковный клуб.

«Дидье нам пока никаких уведомлений не присылал. Информации по нему никакой нет. В среду посмотрим, будет ли он на тренировке, тогда будет ясно», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.

Новость по теме
Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинул клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022