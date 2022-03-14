В «Химках» прокомментировали информацию, что камерунец Ламкель Зе покинул клуб

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой камерунский футболист Дидье Ламкель Зе покинул подмосковный клуб.

«Дидье нам пока никаких уведомлений не присылал. Информации по нему никакой нет. В среду посмотрим, будет ли он на тренировке, тогда будет ясно», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.