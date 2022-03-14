В «Химках» прокомментировали информацию, что камерунец Ламкель Зе покинул клуб
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой камерунский футболист Дидье Ламкель Зе покинул подмосковный клуб.
«Дидье нам пока никаких уведомлений не присылал. Информации по нему никакой нет. В среду посмотрим, будет ли он на тренировке, тогда будет ясно», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.
Новость по темеКамерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинул клуб
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