Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина

«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина
Комментарии

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. Результативную передачу отдал полузащитник ростовской команды Роман Тугарев. Через 7 минут форвард «Рубина» Виталий Лисакович получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. На 75-й минуте защитник казанской команды Силвие Бегич отправил мяч в свои ворота. Через 2 минуты хавбек Хвича Кварацхелия сократил отставание «Рубина» в счёте.

Напомним, эта игра стала дебютной для тренера Валерия Карпина после возвращения в «Ростов».

«Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (45).

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
14 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Полоз – 12'   0:2 Бегич – 75' (автогол)   1:2 Кварацхелия – 77'
Удаления: Лисакович – 19' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022