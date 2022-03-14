«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. Результативную передачу отдал полузащитник ростовской команды Роман Тугарев. Через 7 минут форвард «Рубина» Виталий Лисакович получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. На 75-й минуте защитник казанской команды Силвие Бегич отправил мяч в свои ворота. Через 2 минуты хавбек Хвича Кварацхелия сократил отставание «Рубина» в счёте.

Напомним, эта игра стала дебютной для тренера Валерия Карпина после возвращения в «Ростов».

«Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (45).