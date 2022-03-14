Слуцкий: Мешков — пародия на судью. Он убивает праздник в угоду собственным интересам

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально высказался о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).



«Я понимаю, что у нас сейчас ЭСК нет и нет руководителя судейского комитета, но это просто безобразие, что творит Мешков. Как можно его назначать? Всем прекрасно известно, что в том году он руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он так предвзят, что-то же самое. Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Сильянов фолит на Кварацхелии и срывает атаку. Судья не показывает отложенную вторую жёлтую карточку. В конце два угловых, а он показывает от ворот и показывает Кварацхелии жёлтую карточку. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит всё. Это просто безобразие. И так сложные времена, и так мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, какой-то зрительский интерес. И тут снова судьи выходят на авансцену.



Мешков — это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всё остальное. И выходят такие короли, которые: «Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить, что хочу». Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или ещё кто-то. По крайней мере, мы искреннее и честно делаем свое дело, в отличие от таких людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то происходит для людей в это тяжёлое время, он его убивает в угоду своим собственным интересам», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».