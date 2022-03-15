«Барселона» уверена, что подпишет защитника Мазрауи, несмотря на интерес от «Баварии»

«Барселона» всерьёз настроена на подписание 24-летнего марокканского защитника «Аякса» Нуссайра Мазрауи, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Согласно информации источника, предложение «Барселоны» по контракту для Мазрауи в качестве свободного агента включает некоторые бонусы, чтобы достичь суммы € 5 млн за сезон потенциальной зарплаты. Гарантированная часть оклада составит около € 3,7 – 4 млн в год.
Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
При этом, в переговоры с агентами марокканца включилась и мюнхенская «Бавария», однако руководство сине-гранатовых уверено в подписании игрока.
Напомним, в текущем сезоне Мазрауи принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 15 марта 2022
-
07:25
-
06:24
-
06:18
-
05:57
-
04:34
-
03:49
-
03:19
-
02:36
-
02:09
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 14 марта 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:53
-
23:23
-
23:08
-
23:04
-
22:38
-
22:31
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:02