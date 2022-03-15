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«Барселона» уверена, что подпишет защитника Мазрауи, несмотря на интерес от «Баварии»

«Барселона» уверена, что подпишет защитника Мазрауи, несмотря на интерес от «Баварии»
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«Барселона» всерьёз настроена на подписание 24-летнего марокканского защитника «Аякса» Нуссайра Мазрауи, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно информации источника, предложение «Барселоны» по контракту для Мазрауи в качестве свободного агента включает некоторые бонусы, чтобы достичь суммы € 5 млн за сезон потенциальной зарплаты. Гарантированная часть оклада составит около € 3,7 – 4 млн в год.

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При этом, в переговоры с агентами марокканца включилась и мюнхенская «Бавария», однако руководство сине-гранатовых уверено в подписании игрока.

Напомним, в текущем сезоне Мазрауи принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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