Гвардиола: наша ошибка заключается в том, что мы не забили. Но я очень доволен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью своей команды в игре 29-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0).



«Мы провели очень хорошую игру. За 90 минут мы допускаем немного ошибок, но то, как мы играли, было очень хорошо. Удачи не существует в футболе. Мы должны забивать голы, но не делали этого. Мы играли так, чтобы забивать голы и пропускать мало. Ребята, которые вышли на поле, играли хорошо, поэтому я не стал ничего менять. Мы не забили, в этом и была ошибка. Команда, которая была сегодня, была и раньше, и будет в следующей игре. Я очень доволен тем, как мы играли», – цитирует Гвардиолу BBC.



Ничья «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» позволила «Ливерпулю», располагающемуся на второй строчке турнирной таблицы, сократить отставание от лидирирующего «Манчестер Сити» до 4-х очков, при этом мерсисайдцы имеют игру в запасе.