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Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС
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Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС, сообщает пресс-служба организации. Контракт был прекращён по взаимному соглашению сторон.

Перейра продолжит участвовать в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Исполнять обязанности главы департамента будет заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. В роли заместителя выступит Николай Иванов, в обязанности которого войдёт в том числе проведение дебрифингов арбитров.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу. При этом наши договорённости предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем. Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную. Работа продолжается в полном объёме», — сказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«За последние месяцы командой департамента была проделана работа по подготовке всех необходимых стратегических документов, включая общий план развития судейского корпуса в России, образовательные и другие инициативы. Не сомневаюсь, что все намеченные планы продолжат реализовываться. Благодарю РФС и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к взаимодействию», — отметил Перейра.

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