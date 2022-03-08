И. Федотов — об отъезде Перейры: судьи остались без руководителя — как хочу, так и сужу

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе и подготовке судей в Российской Премьер-Лиге.

«На картинке у некоторых судей видны животы. Это относится не ко всем, но чем они занимались на сборах? Какие мерки снимали? Просто безобразие. Тот же самый Панин — хоть утягивающее бельё надел бы. Всю зиму ели, пили, а за две недели до сдачи нормативов решили побегать. По итогу же картинка устрашающая. Чем занимался Перейра, который сейчас просто свалил от судей? Опять наши арбитры остались без руководителя — как хочу, так и сужу, а вы там уж сами разбирайтесь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Зенит» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.