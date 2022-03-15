Эмери: «Ювентус» — претендент на победу в ЛЧ, но «Вильярреал» постарается пройти дальше

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоится завтра, 16 марта.



«Мы воодушевлены после очень хорошего группового этапа. Мы смогли исправить ситуацию дома, пропустив гол на первой минуте. «Ювентус» — один из претендентов на победу в Лиге чемпионов, но мы собираемся пройти дальше и заслужить признание. Мы постараемся подготовиться к боевому матчу. Выездной гол преимущества уже не даёт, так что шансы, что будет дополнительное время и пенальти, теперь выше.



«Ювентус» — фаворит, но мы должны ответить на это своей командной работой. «Ювентус» собирается высоко задрать планку. Знаем, что нас ждёт продолжительный матч, так как «Ювентус» чаще выигрывает, чем играет вничью, и почти не проигрывает. Он очень надёжен в обороне, у него хорошие футболисты, которые пользуются ошибками соперников», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

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