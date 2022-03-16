Тухель — о Менди: он был исключительным с тех пор, как я возглавил «Челси»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре вратаря команды Эдуарда Менди перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем».
«Он отличный парень с сильным характером и очень скромный. Я думаю, что все в «Челси», включая болельщиков, желают ему успеха, потому что он отдает всё команде. Он играет ключевую роль, и мы очень довольны его развитием. Менди был исключительным с тех пор, как я возглавил «Челси», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.
В первом матче, которой состоялся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», победу одержал «Челси» со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Кай Хаверц и Кристиан Пулишич. Ответная встреча пройдёт во Франции 16 марта. Начало – в 23:00 мск.
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