Защитник «Аякса» Мазрауи отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону»

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи прокомментировал информацию, что он входит в сферу интересов «Барселоны».



«Пока ещё нет никаких договорённостей с «Барселоной», даже не близко. В ином случае я бы обо всём честно рассказал», — цитирует Мазрауи спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на RTL7.



Ранее появилась информация, что предложение «Барселоны» по контракту для Мазрауи в качестве свободного агента включает некоторые бонусы, чтобы достичь суммы потенциальной зарплаты € 5 млн за сезон. Гарантированная часть оклада составит около € 3,7-4 млн в год.



Напомним, в текущем сезоне Мазрауи принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.