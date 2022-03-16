Защитник «Аякса» Мазрауи отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону»
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Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи прокомментировал информацию, что он входит в сферу интересов «Барселоны».
«Пока ещё нет никаких договорённостей с «Барселоной», даже не близко. В ином случае я бы обо всём честно рассказал», — цитирует Мазрауи спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на RTL7.
Ранее появилась информация, что предложение «Барселоны» по контракту для Мазрауи в качестве свободного агента включает некоторые бонусы, чтобы достичь суммы потенциальной зарплаты € 5 млн за сезон. Гарантированная часть оклада составит около € 3,7-4 млн в год.
Напомним, в текущем сезоне Мазрауи принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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