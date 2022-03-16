«Ювентус» предложил новый контракт защитнику Данило
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Защитник «Ювентуса» Данило может продлить контракт с итальянским клубом, сообщает CalcioNews24.
По информации источника, руководство туринского клуба предложило 30-летнему бразильскому футболисту новое соглашение, рассчитанное до июня 2026 года. Действующий контракт Данило с клубом истекает в июне 2024 года.
Напомним, Данило перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Сити» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 37 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах за туринский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
«Ювентус» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (63).
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