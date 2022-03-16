КДК РФС отменил штраф Паоло Ваноли, полученный после матча с «Динамо»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил штраф главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, полученный после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0) за опоздание на пресс-конференцию.
«Штраф Паоло Ваноли за опоздание на общение с прессой отменили. Причина: Ваноли никуда не опаздывал», — передаёт слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, Паоло Ваноли был оштрафован на 60 тыс. рублей, потому что пришёл поздно на пресс-конференцию, возможное опоздание по регламенту — максимум 10 минут. Также специалиста наказали за выход за пределы технической зоны второй раз — 20 тыс. рублей.
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