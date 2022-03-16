Ярослав Ракицкий может стать игроком афинского АЕКа
Поделиться
Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в чемпионате Греции, сообщает iapopsi.gr.
По информации источника, в услугах украинского футболиста заинтересован афинский АЕК. Греческий клуб рассматривает кандидатуру Ракицкого в качестве усиления в центре обороны. Ранее в АЕК перешёл польский полузащитник Гжегож Крыховяк, выступавший за «Краснодар».
Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Новость по темеГжегож Крыховяк перешёл в АЕК
Комментарии
- 16 марта 2022
-
15:49
-
15:24
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:23
-
14:18
-
14:10
-
13:53
-
13:51
-
13:33
-
13:30
-
13:27
-
13:08
-
13:07
-
12:49
-
12:47
-
12:31
-
12:17
-
12:04
-
11:58
-
11:40
-
11:22
-
11:13
-
11:03
-
11:01
-
10:43
-
10:40
-
10:22
-
10:20
-
10:00
Партнерский контент