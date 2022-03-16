Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ярослав Ракицкий может стать игроком афинского АЕКа

Ярослав Ракицкий может стать игроком афинского АЕКа
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в чемпионате Греции, сообщает iapopsi.gr.

По информации источника, в услугах украинского футболиста заинтересован афинский АЕК. Греческий клуб рассматривает кандидатуру Ракицкого в качестве усиления в центре обороны. Ранее в АЕК перешёл польский полузащитник Гжегож Крыховяк, выступавший за «Краснодар».

Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

Новость по теме
Гжегож Крыховяк перешёл в АЕК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022