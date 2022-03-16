Ярослав Ракицкий может стать игроком афинского АЕКа

Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в чемпионате Греции, сообщает iapopsi.gr.



По информации источника, в услугах украинского футболиста заинтересован афинский АЕК. Греческий клуб рассматривает кандидатуру Ракицкого в качестве усиления в центре обороны. Ранее в АЕК перешёл польский полузащитник Гжегож Крыховяк, выступавший за «Краснодар».



Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

Новость по теме Гжегож Крыховяк перешёл в АЕК