КДК РФС оштрафовал «Рубин» и Леонида Слуцкого по итогам матча с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие меры были приняты по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» встречался с «Ростовом» (1:2).



«Рубин» оштрафован на 50 тыс. рублей за бросание посторонних предметов на поле. К тому же клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за выходы главного тренера Леонида Слуцкого за пределы технических зон. Сам Слуцкий оштрафован на 30 тыс. рублей.



Ещё один вопрос перенесли на следующее заседание. В подтрибунном помещении лицо в атрибутике «Рубина» оскорбляло нецензурными выражениями помощника главного арбитра. Но это лицо не было идентифицировано», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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