Андрей Аршавин: нынешняя ситуация — очень хороший шанс вернуться на систему весна-осень
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что в отстранении сборной России от чемпионата мира — 2022 и российских команд от еврокубков можно найти позитив.
«Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на весну-осень. Это очень хороший шанс», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 28 февраля текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Такие санкции были введены из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины.
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