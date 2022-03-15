Андрей Аршавин: нынешняя ситуация — очень хороший шанс вернуться на систему весна-осень

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что в отстранении сборной России от чемпионата мира — 2022 и российских команд от еврокубков можно найти позитив.

«Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на весну-осень. Это очень хороший шанс», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 28 февраля текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Такие санкции были введены из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины.