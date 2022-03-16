ФИФА разрешила регистрировать украинских футболистов вне трансферного окна

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в трансферный регламент в связи с ситуацией на Украине.



Как сообщается на официальном сайте организации, ФИФА разрешает украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.



Отмечается, что переходы возможны, если украинским футболистам будет разрешён выезд из страны. Кроме того, клубы не смогут регистрировать более двух украинцев.



Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.

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