Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА разрешила регистрировать украинских футболистов вне трансферного окна

ФИФА разрешила регистрировать украинских футболистов вне трансферного окна
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в трансферный регламент в связи с ситуацией на Украине.

Как сообщается на официальном сайте организации, ФИФА разрешает украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.

Отмечается, что переходы возможны, если украинским футболистам будет разрешён выезд из страны. Кроме того, клубы не смогут регистрировать более двух украинцев.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука баннером, Украина лишила его всех титулов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022