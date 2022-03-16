Титульный спонсор «Челси» требует быстрее убрать логотип с формы. Его, вероятно, заклеят

Британский провайдер телекоммуникационных услуг и титульный спонсор лондонского «Челси» Three требует, чтобы логотип компании как можно скорее убрали с формы синих, сообщает The Athletic.
По информации источника, «аристократы» не могут этого сделать, потому что для этого необходимо выпускать новую форму, а правительство Великобритании наложило санкции на клуб, которые не позволяют синим тратить много денег. Вероятно, «Челси» заклеит логотип компании Three.
Ранее «Челси» вышел на матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» в стандартной форме с изображением логотипа титульного спонсора.
Напомним, ранее также стало известно, что лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на владельца клуба Романа Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.
- 16 марта 2022
-
21:55
-
21:49
-
21:36
-
21:21
-
21:01
-
20:59
-
20:52
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:42
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
19:01
-
18:57
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
16:54
-
16:53
-
16:34
-
16:19