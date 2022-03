Титульный спонсор «Челси» требует быстрее убрать логотип с формы. Его, вероятно, заклеят

Британский провайдер телекоммуникационных услуг и титульный спонсор лондонского «Челси» Three требует, чтобы логотип компании как можно скорее убрали с формы синих, сообщает The Athletic.



По информации источника, «аристократы» не могут этого сделать, потому что для этого необходимо выпускать новую форму, а правительство Великобритании наложило санкции на клуб, которые не позволяют синим тратить много денег. Вероятно, «Челси» заклеит логотип компании Three.



Ранее «Челси» вышел на матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» в стандартной форме с изображением логотипа титульного спонсора.



Напомним, ранее также стало известно, что лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на владельца клуба Романа Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.

