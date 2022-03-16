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«Нижний Новгород» расторг контракт с Игбуном

«Нижний Новгород» расторг контракт с Игбуном
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Сильвестр Игбун покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон. Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода» в феврале текущего года. Контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 31 мая 2022 года. С 2019 по 2021 год Игбун был нападающим московского «Динамо», которое выкупило права на футболиста за € 2 млн.

В январе 2022 года бело-голубые объявили о расторжении контракта с Игбуном по обоюдному согласию сторон за полгода до истечения соглашения. Напомним, 7 марта ФИФА приняла решение разрешить легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Это связано с ситуацией на Украине.

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