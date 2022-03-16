«Пари Сен-Жермен» видит форварда «Барселоны» в качестве замены Ди Марии
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Руководство «Пари Сен-Жермен» определилось с заменой полузащитнику Анхелю Ди Марии.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport, парижане хотят видеть у себя нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, у которого летом истекает контракт с клубом.
Ранее стало известно, что парижский клуб не намерен продлевать с Ди Марией истекающий летом контракт. Сообщалось, что игроком интересуется «Бенфика».
Напомним, ранее Ди Мария получил травму бедра в матче с мадридским «Реалом» (1:3) и выбыл на три недели. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Ранее Ди Мария играл за «Росарио Сентраль», «Бенфику», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Новость по темеАнхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике»
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