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«Пари Сен-Жермен» видит форварда «Барселоны» в качестве замены Ди Марии

«Пари Сен-Жермен» видит форварда «Барселоны» в качестве замены Ди Марии
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Руководство «Пари Сен-Жермен» определилось с заменой полузащитнику Анхелю Ди Марии.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport, парижане хотят видеть у себя нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, у которого летом истекает контракт с клубом.

Ранее стало известно, что парижский клуб не намерен продлевать с Ди Марией истекающий летом контракт. Сообщалось, что игроком интересуется «Бенфика».

Напомним, ранее Ди Мария получил травму бедра в матче с мадридским «Реалом» (1:3) и выбыл на три недели. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Ранее Ди Мария играл за «Росарио Сентраль», «Бенфику», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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