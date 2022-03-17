Аллегри прокомментировал вылет «Ювентуса» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильяяреалом». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
«Я думаю, что команда играла хорошо на протяжении более 75 минут. Во втором тайме «Вильярреал» решил просто защищаться, но у них был один шанс, и они им воспользовались. Таков футбол: один эпизод может все изменить.У нас были хорошие моменты в первом тайме. Во втором их стало меньше, потому что «Вильярреал» начал обороняться в составе 11 человек, явно пытаясь перевести игру в дополнительное время. Этот гол изменил всё. Мы сожалеем о результате, потому что у нас были шансы в первом матче, и у нас были шансы сегодня. Но я не могу много сказать своим игрокам – они просто должны продолжать работать, как сейчас», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «Вильярреал» вышел в четвертьфинал финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.
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