Тухель прокомментировал возможный запрет на проведение домашних матчей с болельщиками

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель после победы 2:1 в ответном матче с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал выступление своей команды и новость о возможном запрете на проведение домашних игр с болельщиками.
«Спасибо за испорченный вечер! Прекрасно, что так много болельщиков пришли сегодня, чтобы поддержать нашу команду. Мы вышли в четвертьфинал, это большой шаг. Нам снова удалось преодолеть трудности и продемонстрировать стойкость и характер. Мы сделали то, что было необходимо, и получили заслуженную победу. Матч с «Лиллем» однозначно не был простым.
В «Челси» царит необычная атмосфреа. То, что я обнаружил с первого дня, — это менталитет, ориентированный на футбол. Каждый делает всё возможное, чтобы команда была готова, все сосредоточены на футболе.
Это — культура, и она уже установлена. Это помогает нам сейчас сосредоточиться, когда наступают трудные времена, и не отвлекаться на лишнее. Именно поэтому я горжусь командой, и мне так приятно, что мы всё ещё можем добиваться результатов», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
«Челси» обыграл «Лилль» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счётом 4:1 (2:0, 2:1) и прошёл в следующую стадию турнира.
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