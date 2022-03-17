Бывший тренер «Лилля» Руди Гарсия: «Челси» был просто безупречен

Бывший тренер «Лилля» Руди Гарсия прокомментировал вылет клуба из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Челси» был просто безупречен. «Лилль» пытался прессинговать, даже повёл в счете, но соперник сохранял хладнокровие. Гол Пулишича стал поворотным моментом в матче. Теперь я с интересом жду жеребьёвки четвертьфинала, пусть до этой стадии и не дошёл ни один французский клуб», — цитирует Гарсию BBC Sport.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» принимал «Челси». Игра завершилась победой английской команды со счётом 2:1. В составе хозяев отличился Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти. У гостей голами отметились Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта. По сумме двух матчей «Челси» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.