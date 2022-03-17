Тренер «Лилля» — о вылете из ЛЧ: мы покидаем турнир с высоко поднятой головой

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек прокомментировал игру своей команды с «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы сыграли очень хорошо. Футболисты могут гордиться собой. Болельщики сегодня были на высоте. Мы сражались храбро и отважно. Это очень обидное поражение, которого мы сегодня не заслуживали. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой», — цитирует Гурвеннека официальный сайт УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» принимал «Челси» на домашнем поле. Игра завершилась победой английской команды со счётом 2:1. В составе хозяев отличился Бурак Йылмаз, реализовав пенальти. У гостей голами отметились Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта. По сумме двух матчей «Челси» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
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