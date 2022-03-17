Рио Фердинанд назвал своих фаворитов нынешней Лиги чемпионов
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал ответный матч «Челси» с «Лиллем» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Думаю, что «Челси» являются четвёртыми фаворитами на победу в турнире. Другие английские команды, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — главные фавориты, а следом я поставил бы «Баварию», у которой чуть больше шансов, чем у «Челси», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.
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