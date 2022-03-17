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«Манчестер Юнайтед» предлагает Араухо зарплату € 8 млн в год, «Арсенал» – € 6 млн

«Манчестер Юнайтед» предлагает Араухо зарплату € 8 млн в год, «Арсенал» – € 6 млн
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо интересен клубам английской Премьер-лиги, сообщает журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере».

По данным источника, манкунианцы предлагают уругвайцу контракт с зарплатой в € 8 млн в год, «канониры» – в € 6 млн. Также уругвайцем интересуются «ПСЖ» и «Челси».

В сезоне-2021/2022 Араухо принял участие в 21 матче испанской Примеры и забил 3 гола. Араухо перешёл в «Барселону» из уругвайского «Бостон Ривер» в 2018 году. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 2023 года. У самого игрока приоритетом по-прежнему остаётся продолжение карьеры в «Барселоне». Недавно каталонский клуб объявил о достижении прогресса в переговорах по продлению соглашения с игроком.

После 27 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится как раз с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.

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