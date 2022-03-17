В России пройдёт турнир по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов

19-20 марта в Туле стартует Всероссийский турнир для детей из детских домов и школ-интернатов под названием «Игра твоей мечты». Этот розыгрыш станет четвёртым в истории турнира. На этот раз в нём примут участие порядка 60 команд из 22 регионов России: от Карелии до Красноярска.

Главный приз турнира, помимо кубка чемпионов, — это поездка в футбольный лагерь, где у детей будет возможность потренироваться под руководством опытных специалистов.

«Самое важное для нас — это эмоции детей. С каждым годом мы работаем над тем, чтобы турнир и мероприятия вокруг него создавали неповторимую атмосферу футбольного праздника. Приглашаем друзей поддержать ребят, рисуем баннеры, приглашаем известных футболистов и тренеров на игры турнира, организовываем для ребят поездки на футбольные матчи команд Российской Премьер-Лиги, мастер-классы по футболу, экскурсии на стадионы и развлекательные мероприятия.

Мы стараемся сделать всё, чтобы мечта каждого ребёнка — прикоснуться к миру большого футбола — осуществилась и у них появилась мотивация побеждать не только на футбольном поле, но и по жизни. В прошлом году мы получили рекордное количество положительных отзывов от детей, и для нас это самая большая награда», — сказал директор турнира «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.

Отборочные этапы соревнований пройдут в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Орле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. На соревнованиях будут работать 300 волонтёров: футбольные болельщики и люди разных профессий, которые будут сопровождать участников и решать организационные вопросы.