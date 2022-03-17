Саутгейт объяснил, почему вызвал Магуайра в сборную Англии на мартовские матчи
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил вызов в национальную команду защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.
«Даже не рассматривали варианта, в котором мы не вызовем Гарри. Он один из наших лучших центральных защитников. Вы можете раскритиковать меня за непоследовательность, но обстоятельства требуют привлечения Магуайра», — цитирует наставника BBC.
Кроме Гарри, в сборную были вызваны защитники Марк Гехи, Джон Стоунз, Трент Александер-Арнольд, Люк Шоу, Тайрон Мингз, Рис Джеймс, Конор Коуди и Бен Уайт. В мартовских товарищеских матчах команда Гарета Саутгейта сыграет со Швейцарией и Кот-д′Ивуаром. На минувшем Евро-2020 англичане заняли второе место, проиграв в финале сборной Италии.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
19:16
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:23
-
17:59
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:36
-
17:26
-
17:06
-
17:06
-
16:41
-
16:37
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:56
-
15:47
-
15:41
-
15:31
-
15:23
-
14:47
-
14:37
-
14:27
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
14:02
Партнерский контент