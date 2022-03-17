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Саутгейт объяснил, почему вызвал Магуайра в сборную Англии на мартовские матчи

Саутгейт объяснил, почему вызвал Магуайра в сборную Англии на мартовские матчи
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил вызов в национальную команду защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«Даже не рассматривали варианта, в котором мы не вызовем Гарри. Он один из наших лучших центральных защитников. Вы можете раскритиковать меня за непоследовательность, но обстоятельства требуют привлечения Магуайра», — цитирует наставника BBC.

Кроме Гарри, в сборную были вызваны защитники Марк Гехи, Джон Стоунз, Трент Александер-Арнольд, Люк Шоу, Тайрон Мингз, Рис Джеймс, Конор Коуди и Бен Уайт. В мартовских товарищеских матчах команда Гарета Саутгейта сыграет со Швейцарией и Кот-д′Ивуаром. На минувшем Евро-2020 англичане заняли второе место, проиграв в финале сборной Италии.

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